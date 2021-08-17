SLAVIA показала, как проводит время в приобретенной Дзидзьо квартире

Экс-супруги интригуют поклонников.

Экс-жена лидера группы DZIDZIO Михаила Фомы, он же Дзидзьо, певица SLAVIA показала, как проводит время на территории жилого комплекса, где приобрел квартиру ее экс-супруг.

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Так, на странице в Instagram артистка разместила снимок, на котором изображена в купальнике, стоя на доске для сапбординга. Как известно, на территории ЖК, где Дзидзьо купил жилье, есть большое озеро, так что SLAVIA придумала способ, как проводить время не только дома, но и возле него.

"Мастер-класс по катанию на сапах. Впервые попробовала сапбординг. Главное — держать равновесие и все будет. Это мой девиз на все случаи жизни", — подписала снимок исполнительница.

SLAVIA на территории ЖК, где купил квартиру Диздзьо / instagram.com/slavia_official

Между тем, фаны сильно обеспокоены тем, какие же сейчас отношения между Дзидзьо и Славой. Ведь пара разошлась не в очень позитивной ноте, а теперь артистка, выходит, живет там, где ее бывший муж.

Это же новое жилье Михаила!

Слава, что-то комментируйте на счет примирения с Дзи... Поймите, многие заняли вашу позицию... Нам интересно. Мир то мир, но если это пиар-ходы, то это капец

Та какое примирение ... Это разделение имущества ...

Потрясающе выглядите, но получается, что развод — фейк

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Сама SLAVIA по поводу этой ситуации пока ничего не комментировала.

Напомним, на днях Дзидзьо рассказал, что приобрел квартиру в одном из жилых комплексов под Киевом, в селе Подгорцы, возле озера. Интересно, что под этим постом в Instagram экс-жена Михаила, певица SLAVIA оставила комментарий, в котором поблагодарила бывшего мужа за воплощение ее мечты.

Отметим, что в конце апреля стало известно о разводе Дзидзьо и SLAVIA после 20 лет отношений. Причиной развода Слава назвала то, что муж часто пропадал на работе и не позволял ей заниматься творчеством и развиваться как певица.

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