Над Черным морем британские истребители перехватили российский бомбардировщик: фото

Российский военный самолет Су-24 пролетел в 30 километрах от побережья Румынии.
Во вторник, 17 августа, два британских истребителя "Тайфун" осуществили перехват российского бомбардировщика Су-24 над Черным морем недалеко от Румынии. Об этом сообщили на официальной странице Королевских военно-воздушных сил Великобритании.
Британские истребители поднялись в воздух с румынской авиабазы после того, как российский самолет, следовавший в сторону Румынии, был обнаружен при входе в район полетной информации Бухареста.
По данным британских ВВС, Су-24 не передал полетный план и не вступал в переговоры с румынскими авиадиспетчерами, что создавало угрозу безопасности для всех пользователей воздушного пространства.
"Он пролетел на расстоянии не более 20 миль от побережья Румынии, прежде чем мы его перехватили. Мы следовали за ним, пока он не покинул район полетной информации и направился на северо-восток", — сообщил один из британских пилотов, совершавший вылет.
В результате инцидента нарушения воздушного пространства Румынии не произошло.
Напомним, ранее россияне заявили об обстреле британского эсминца HMS Defender вблизи оккупированного Крыма, однако в Великобритании эту информацию опровергли.