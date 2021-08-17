Над Черным морем британские истребители перехватили российский бомбардировщик: фото

Российский военный самолет Су-24 пролетел в 30 километрах от побережья Румынии.

Во вторник, 17 августа, два британских истребителя "Тайфун" осуществили перехват российского бомбардировщика Су-24 над Черным морем недалеко от Румынии. Об этом сообщили на официальной странице Королевских военно-воздушных сил Великобритании.

Британские истребители поднялись в воздух с румынской авиабазы после того, как российский самолет, следовавший в сторону Румынии, был обнаружен при входе в район полетной информации Бухареста.

Фото: raf.mod.uk

По данным британских ВВС, Су-24 не передал полетный план и не вступал в переговоры с румынскими авиадиспетчерами, что создавало угрозу безопасности для всех пользователей воздушного пространства.

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"Он пролетел на расстоянии не более 20 миль от побережья Румынии, прежде чем мы его перехватили. Мы следовали за ним, пока он не покинул район полетной информации и направился на северо-восток", — сообщил один из британских пилотов, совершавший вылет.

Фото: raf.mod.uk

В результате инцидента нарушения воздушного пространства Румынии не произошло.

Напомним, ранее россияне заявили об обстреле британского эсминца HMS Defender вблизи оккупированного Крыма, однако в Великобритании эту информацию опровергли.

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