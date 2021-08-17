Саммит первых леди в Киеве: что задумала жена Зеленского

Глава МИД сообщил, что после саммита будет принята декларация, которая определит дальнейшее движение этой инициативы.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, в чем особенность саммита первых леди и джентльменов, который состоится ко Дню Независимости Украины 23 августа в Киеве.

Об этом информирует "Украина 24".

Кулеба напомним, что это мероприятие станет первым в своем роде в мире.

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"Это означает, что иногда вопрос решают оружием, принуждением, а иногда достаточно правильного гуманитарного проекта или инициативы, чтобы изменить мир к лучшему. Именно об этом саммит первых леди и джентльменов. Это первый подобный мировой саммит. Это нечто принципиально новое. Он о том, как изменить мир к лучшему, используя гуманитарные проекты, направленные на охрану здоровья, на образование, на обеспечение равных прав и возможностей", — рассказал министр.

Глава МИД сообщил, что после саммита будет принята декларация, которая определит дальнейшее движение этой инициативы. Кулеба выразил надежу, что в Киеве 23 августа "родится мировой альянс первых леди и джентльменов".

Ранее Елена Зеленская рассказала, что некоторые участники саммита первых леди и джентльменов подсоединятся к мероприятию дистанционно.

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