Впервые в истории: в Киеве состоится саммит первых леди и джентльменов

Впервые в истории: в Киеве состоится саммит первых леди и джентльменов

Саммит первых леди и джентльменов инициировала первая леди Елена Зеленская.

Ко Дню Независимости Украины 23 августа в столице впервые состоится Киевский саммит первых леди и джентльменов. Его проведение инициировала первая леди, супруга президента, Елена Зеленская.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что супруги мировых лидеров обсудят вызовы, стоящие перед странами из-за пандемии COVID-19: доступ к медицинским услугам и внедрение программ ментального здоровья, будущее системы образования, обеспечения равных возможностей и преодоления дискриминации.

"С нетерпением жду встречи. Верю, что саммит положит начало красивой традиции и новую платформу для обсуждения актуальных вызовов, которые стоят перед нашими странами", — отметила Елена Зеленская.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба добавил, что инициатива первой леди Украины позволит регулярно обмениваться опытом, а также координировать усилия в осуществлении совместных проектов.

"Жены лидеров и мужчины лидеров государств играют важную роль в своих странах. В то же время международное сотрудничество первых леди и джентльменов никогда не была системной. Украина взяла на себя инициативу и впервые в истории создает такой общий международный площадка", — отметил Дмитрий Кулеба.

Лидеры каких стран согласились приехать на саммит, не уточняется.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский презентовал официальный символ 30-летия Независимости Украины.

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