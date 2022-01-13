Аеропорт Алмати вперше від початку заворушень відновив роботу

Аеропорт Алмати вперше від початку заворушень відновив роботу

Перші пасажири вилетіли до Нур-Султана.

У Казахстані у четвер, 13 січня, Міжнародний аеропорт "Алмати" вперше від початку заворушень відновив роботу.

Про це із посиланням на Міністерство індустрії та інфраструктурного розвитку Республіки Казахстан повідомляє KazTAG.

Зазначається, що перші пасажири вилетіли цивільним рейсом до столиці Нур-Султана. "Внутрішні та міжнародні рейси здійснюватимуться з 8:00 до 21:00 згідно з часом розкладу польотів авіакомпаній", - вказали у відомстві.

За даними Комітету цивільної авіації країни, до аеропорту вже прибув перший міжнародний рейс з Анталії.

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Нагадаємо, що найбільшу в Казахстані повітряну гавань закрили після того, як 5 січня її захопили і розгромили протестувальники. Попри те, що вже 7 січня правоохоронці взяли аеропорт під контроль, влада країни вирішила подовжити закриття.

На початку 2022 року декілька днів поспіль у Казахстані тривали протести через ціну на скраплений газ, на тлі яких президент країни Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану і звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.

Від 6 січня до Казахстану від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку, зокрема від Росії, почали прибувати миротворчі сили.

7 січня президент заявив, що віддав силовикам наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Того ж дня ввечері влада повідомила про взяття під контроль міст і майже повне відновлення порядку.

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