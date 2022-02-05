Астрологический прогноз на 5 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для финансовых операций, но, поскольку в выходной день их можно совершать только до обеда – дольше банки не работают, следует поторопиться.

Символ дня: журавль.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: синий.

Счастливые камни дня: бирюза, мрамор.

За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.

Болезни дня: любая начавшаяся в этот день болезнь продлится не более двух-трех дней, но это не значит, что ее не нужно лечить.

Афоризм дня: "Я отдыхаю, когда работаю, и устаю, когда бездельничаю или принимаю гостей" (Пабло Пикассо).

Геометрическая фигура дня: овал.

Брак и отношения дня: идеальный день для бракосочетания.

Мистика дня: можно делать привороты, но только в том случае, если обе стороны любят друг друга – насилие в этом деле смысле недопустимо.

Табу дня: никому ничего нельзя давать в долг.

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