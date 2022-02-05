Народные приметы, обряды и обычаи 5 февраля 2022 года

Ясный месяц – до стужи.

5 февраля церковь и верующие чтят память священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Агафангела, преподобного Геннадия Костромского и Любимского, перенесения мощей святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского, преподобного Мавсимы, Сына, преподобного VI Вселенского Собора.

5 февраля: украинские народные приметы

Купаются вороны – на непогоду, каркают всей стаей – на мороз, устраивают в небе хороводы – на снегопад, садятся на землю – на оттепель, усаживаются на нижних ветвях деревьев – на ветер.

Кот скребает пол – на ветер и вьюгу, дерет стену – на непогоду, лежит брюшком вверх – на оттепели.

Ясный месяц — до стужи, а круторогая — на мороз.

Если рано в небе появляется пепел — краснеет небо, то на ветер, а как вечером, то на снег или дождь. Облака идут низко – будет холодно, а когда плывут против ветра – на снег.

5 февраля: церковный праздник

Священномученик Климент служил епископом в Анкире, где родился и провел свои детские и юношеские годы. Он очень рано потерял родителей, и его усыновила христианка по имени Софья, которая во время тяжелого голода не только смогла найти силы прокормить Климента, но и собирала по улицам детей, брошенных на произвол судьбы отчаявшимися родителями, снабжала их едой и одеждой. Климент помогал своей названной матери, обучая сводных братьев и сестер основам веры.

Добродетель юного Климента заметили христиане Анкиры. Уже в 18 лет он стал священником, а два года спустя принял архиерейский сан. Это было время правления императора Диоклетиана. Когда начались гонения на Церковь, перед судом правителя провинции Галатия предстал и Анкирский епископ Климент. Их диалог длился недолго. Правитель очень быстро воспользовался самым распространенным в то время средством для убеждения — пыткой: тело мученика резали острым железом так, что видно было кости; его били палками, камнями, крутили на колесе и жгли на медленном огне. Однако после этого Господь каждый раз исцелял его, и он снова представал перед мучителями невредимым. Тогда правитель отправил исповедника к императору.

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Когда Климента привели в суд к кесарю, Диоклетиан не мог поверить в то, что перед ним стоит тот самый человек, который прошел через описанные в письме испытания. Пытка повторилась с новой силой. Не добившись своего, император бросил праведника в темницу. Там Климент многих обратил в веру Христову: проповедовал, крестил.

По приказу Диоклетиана Климента отправили к соправителю императору — Максимиану. По пути к новому месту прославления Господа к Клименту присоединился его ученик по имени Агафангел, который тоже желал пострадать за Христа. Максимиан отдал святых управляющему Агриппину, который подверг их таким бесчеловечным пыткам, что присутствующий народ наполнился состраданием и избил мучителей камнями. После смерти Максимиана святого Агафангела усекли мечом. Клименту же было откровение, что еще 28 лет будет продолжаться его служение. Праведник окончил свою жизнь мученически. Святого Климента убили воины в одном из пещерных храмов Галатии. Исповеднику отрубили голову.

5 февраля: что следует делать

давать милостыню;

убирать дома и дворе;

выбрасывать хлам;

мыть пол и окна;

чинить что-то.

5 февраля: что нельзя делать

ссориться;

злословить.

5 февраля: народные традиции

Раньше люди убирали в закромах и готовили помещение для нового урожая.

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