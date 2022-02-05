Bloomberg ошибочно объявил о вторжении России в Украину

Bloomberg ошибочно объявил о вторжении России в Украину

В издании отметили, что "готовят заголовки для многих сценариев", и извинились за ошибку.

Американское информагентство Bloomberg вечером в пятницу, 4 февраля, ошибочно обнародовало объявление о вторжении России в Украину.

Об этом говорится на сайте издания.

"Мы готовим заголовки для многих сценариев и заглавие "Россия вторглась в Украину" было случайно опубликовано около 16:00 по Восточному времени (около 23:00 по Киеву) на нашем сайте", — говорится в сообщении.

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В издании отметили, что глубоко сожалеют об ошибке. "Заголовок удален, мы выясняем причину", — добавили в Bloomberg.

Ранее временная поверенная в делах США в Украине Кристин Квин заявила, что Вашингтон не считает вторжение России в Украину неотвратимым, но обеспокоен агрессивными действиями Кремля.

Между тем министр обороны Алексей Резников заявил, что концентрация войск Российской Федерации на учениях в Беларуси недостаточна для наступления на Украину.

Также напомним, что по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, жителям приграничных областей не нужно волноваться и поддаваться панике, поскольку военной угрозы со стороны России пока нет.

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