Bloomberg помилково оголосив про вторгнення Росії до України

Bloomberg помилково оголосив про вторгнення Росії до України

У виданні зауважили, що "готують заголовки для багатьох сценаріїв", і перепросили за помилку.

Американське інформагентство Bloomberg увечері в п'ятницю, 4 лютого, помилково оприлюднило оголошення щодо вторгнення Росії до України.

Про це йдеться на сайті видання.

"Ми готуємо заголовки для багатьох сценаріїв і заголовок "Росія вторглася до України" був випадково опублікований близько 16:00 за Східним часом (близько 23:00 за Києвом) на нашому сайті", - йдеться у повідомленні.

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У виданні зауважили, що глибоко шкодують про помилку. "Заголовок видалено, ми з'ясовуємо причину", - додали в Bloomberg.

Раніше тимчасова повірена у справах США в Україні Крістін Квін заявила, що Вашингтон не вважає вторгнення Росії до України невідворотним, але занепокоєний агресивними діями Кремля.

Тим часом міністр оборони Олексій Резніков заявив, що концентрація військ Російської Федерації на навчаннях у Білорусі є недостатньою для наступу на Україну.

Також нагадаємо, що за словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, жителям прикордонних областей не потрібно хвилюватися і піддаватися паніці, оскільки військової загрози з боку Росії наразі немає.

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