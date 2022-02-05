Астрологічний прогноз на 5 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна рада дня: день сприятливий для фінансових операцій, але оскільки у вихідний день їх можна здійснювати лише до обіду – банки довше не працюють, слід поквапитися.

Символ дня: Журавель.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 6.

Щасливий колір: синій.

Щасливі камені дня: бірюза, мармур.

За яку частину тіла відповідає: верхні дихальні шляхи.

Хвороби дня: будь-яка хвороба, що почалася в цей день, триватиме не більше двох-трьох днів, але це не означає, що її не потрібно лікувати.

Афоризм дня: Я відпочиваю, коли працюю, і втомлююся, коли ледарю чи приймаю гостей» (Пабло Пікассо).

Геометрична фігура дня: овал.

Шлюб та стосунки дня: ідеальний день для одруження.

Містика дня: можна робити привороти, але тільки в тому випадку, якщо обидві сторони люблять один одного – насильство в цьому сенсі неприпустиме.

Табу дня: нікому нічого не можна позичати.

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