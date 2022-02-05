День ангела 5 лютого: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела — вшанування пам’яті святого чи мученика, ім’я якого носить дитина. Церква стверджує, що саме в цей момент створюється особливий духовний зв’язок між покровителем небес та християнином. ТСН.ua підготував для вас перелік імен, які 5 лютого святкують свій День Ангела.

5 лютого 2022 року свої іменини святкують володарі 6 імен: Клим, Геннадій, Теодор, Серафим, Євдокія, Катерина.

Чоловічі імена 5 лютого

Клим

Скорочення від імені Климент, яке означає “м’якосердний”. В дитинстві Клим відрізняється тягою до знань і спокійним характером. Батькам з ним не буде ніякого клопоту. В дорослому віці Клим не буде намагатися вести за собою інших, але в будь-якому разі він доб’ється свого. Цікаві факти про ім’я Клим: це ініціативний та працьовитий чоловік.

Геннадій

Походить з грецької мови і перекладається як “благородний”, “знатного роду”. З дитинства Геннадій відрізняється врівноваженістю та спокійний. Також любить споглядати за навколишнім світом. В дорослому віці Геннадій стає флегматичним чоловіком, дещо апатичним. Хоча і бездіяльним його важко назвати. Цікаві факти про ім’я Геннадій: обдарований неабияким інтелектом, має здатність до точних наук.

5 лютого іменини святкують Клим, Геннадій, Серафим, Теодор / pixabay.com

Теодор

Ім’я давньогрецького походження і означає “Божий дар”. В дитинстві Теодор творчий оптиміст. Іноді може бути зарозумілим та нетерплячим. В дорослому віці у Теодора бувають напади агресії, водночас, у нього дуже сильний характер. Відмінна риса характеру перфекціонізм. Цікаві факти про ім’я Теодор: впертий і енергійний чоловік, який любить вдосконалюватися.

Серафим

В перекладі з давньоєврейської “вогняний”. В дитинстві Серафим дуже працьовитий і самостійний. І саме ці якості в майбутньому допоможуть йому добитися висот. В дорослому віці Серафим стає сильним духом чоловіком, який знає свої плюси та мінуси. Цікаві факти про ім’я Серафим: вибирає активні професії через свої бурхливі емоції всередині.

Жіночі імена 5 лютого

Євдокія

Ім’я утворилося від давньогрецького слова, яке означає “має добру славу”. В дитинстві Євдокія доброзичлива, щира, розумна і допитлива дівчинка. Може бути непосидючою та розбещеною, особливо, коли на неї не звертають уваги. В дорослому віці Євдокія стає дещо образливою жінкою, яка хоче завжди залишатися лідером в будь-якій компанії. Цікаві факти про ім’я Євдокія: відрізняється високими вимогами до чоловіків.

5 лютого день ангела святкують Євдокія та Катерина / pixabay.com

Катерина

Ім’я має грецьке походження і означає “вічно чиста”. В дитинстві Катерина контактна і спокійна дівчинка. Добре вчиться і привертає до себе увагу дітей та дорослих. В дорослому віці Катерина стає відкритою та чесною жінкою, завжди намагається говорити правду. Цікаві факти про ім’я Катерина: активна і виконавча в роботі, чекає, що обранець буде постійно її балувати.

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