Руслана тогда и сейчас: как изменилась певица за 28 лет

Руслана тогда и сейчас: как изменилась певица за 28 лет

Творческий путь артистка начала в 1993 году.

Популярная украинская певица Руслана Лыжичко, она же Руслана, в свое время ошеломила украинцев и всю Европу не только своим мощным вокалом, но и "дикими танцами".

Творческий путь артистка начала 28 лет назад. За это время исполнительница заявила о себе, как о сильной вокалистке с бешеной энергией и безграничной любовью к Родине.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, как менялась артистка в течение своей карьеры.

Руслана Лыжичко родилась во Львове 24 мая в 1973-м. Будущая звезда с детства на сцене. Так, еще школьницей она пела в детских группах и ансамблях.

пресс-служба Русланы

facebook.com/ruslana.lyzhychko

Исполнительница училась в музыкальной школе, а после выпуска поступила на дирижерское отделение в Львовской консерватории им. Лысенко.

Святослав Вакарчук, Юлия Лорд и Руслана / facebook.com/ulia.lord.official

В 1993 году началась музыкальная карьера певицы. Так, Руслана победила в фестивале "Червона Рута — 93". В следующем году она стала соучредителем студии "Люксен" вместе со своим продюсером Александром Ксенофонтовым. Более двух лет артистка занималась радиорекламой и озвучивала ролики.

facebook.com/ruslana.lyzhychko

В 1995-м Руслана и Ксенофонтов поженились.

1995 / instagram.com/ruslana.lyzhychko

facebook.com/ruslana.lyzhychko

В 1997 году Руслана победила в "Таврийских играх". Свой первый клип певица выпустила в том же году. Тогда артистка сняла видео на песню "Ти". В ролике 24-летняя Лыжичко появилась с пышным кудрявыми волосами и в длинном черном платье с разрезом до бедра.

В течение следующего года Руслана представила слушателям два альбома и запремьерила один из своих хитов "Світанок".

instagram.com/ruslana.lyzhychko

В частности, композиция завоевала приз "Золотая Жар-птица-98" в номинации "Лучшая песня года".

Бешенную популярность артистка получила в 2004 году — после победы на конкурсе "Евровидение". Исполнительница ошеломила неистовой энергетикой, безумными танцами и мощным голосом.

Запомнилась длинноволосая красавица и своим хищным образом. Звезда максимально отдавалось на сцене, демонстрируя и свой вокальный талант, и роскошное подкачанные тело.

instagram.com/ruslana.lyzhychko

galinfo.com.ua

В течение карьеры артистка не прибегала к кардинальным изменениям во внешности. Артистка не изменяла длинным роскошным волосам и своему натуральному цвету. Впрочем, для съемок певица могла примерить парики. В частности, фаны видели кумира с белокурыми прядями.

Сегодня

2008

2008 / УНІАН

В 2011-м Руслана стала звездным тренером вокального шоу "Голос країни" на "1+1".

facebook.com/ruslana.lyzhychko

Руслана не обращалась к пластическим хирургам. Исполнительница — ярая спортсменка. Звезда следит за своей фигурой и регулярно занимается спортом. Знаменитость нередко щеголяет формами в своем фотоблоге. Стальному прессу 48-летней Лыжичко может позавидовать любой.

facebook.com/ruslana.lyzhychko

facebook.com/ruslana.lyzhychko

2017 / facebook.com/ruslana.lyzhychko

Руслана также хорошо известна как общественная активистка. В частности, в 2004 году звезда получила полномочия Посла Доброй Воли ЮНИСЕФ и инициировала деятельность, направленную на борьбу с работорговлей. Не обошла вминанием артистка Оранжевую революцию и Евромайдан.

facebook.com/rada100.org

Интересно, что Руслана стала одной из 36 украинок, лицо и силуэт которых стали прообразом украинской серии кукол "Барби" "Barbie: Госпожа Украины".

instagram.com/ruslana.lyzhychko

Сегодня Руслана продолжает свою деятельность: занимается музыкой, спортом, продюсированием и является общественной активисткой. В течение музыкальной карьеры исполнительница выпустила 8 альбомов. В частности, последний "Ми вітер" вышел в свет в 2020 году.

instagram.com/ruslana.lyzhychko

2021 / instagram.com/ruslana.lyzhychko

instagram.com/ruslana.lyzhychko

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua показала, как изменилась Евгения Власова за 20 лет. Творческий путь певица начала в 1998 году.

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