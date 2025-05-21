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Как менялись герои фильмов и сериалов
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Актеры из фильма "Матрица" тогда и сейчас: как за 25 лет изменились Нео, Тринити и другие герои боевика
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Как изменились актеры из культового фильма "Один дома" - видео
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Сериалу "Друзья" - 29 лет: как за это время изменились главные актеры комедии
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Сериалу "Секретные материалы" – 30 лет: как за это время изменились исполнители главных ролей
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Актеры с гримом и без: как выглядят в реальной жизни Плавалагуна, Волан-де-Морт и другие
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Актеры, которые изменились до неузнаваемости: Макгоуэн попала в аварию, а Фрейзер поправился
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Известные актеры в начале карьеры и сейчас: кто из звезд не изменился, а кого просто не узнать
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Актеры из "Беверли-Хиллз, 90210" тогда и сейчас: как за 33 года изменились исполнители главных ролей
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Дети-актеры из известных фильмов тогда и сейчас: как изменились "Кудряшка Сью", Кевин Маккалистер и другие