Фильму "Трансформеры" – 18 лет: как изменились герои культовой франшизы

Меган Фокс и Шайа Лабаф в фильме "Трансформеры"

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Почти два десятилетия назад на большие экраны вышел первый фильм саги "Трансформеры", который мгновенно стал мировым хитом.

Удивительные битвы, истории противостояния добра и зла, харизматические герои сделали ленту культовым блокбастером нашего времени. Телеканал ТЕТ открывает мир фантастических приключений и показывает все шесть фильмов масштабной киноэпопеи. Так что самое время вспомнить, как все начиналось и как за 18 лет изменились актеры легендарных "Трансформеров".

Меган Фокс снимается в кино с 15 лет, но мировую известность получила именно благодаря роли Микаэлы Бейнс.

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Меган Фокс в фильме "Трансформеры" / © скриншот с видео

После выхода "Трансформеров" актриса проснулась знаменитой и буквально за одну ночь стала секс-символом. Интересно, что после завершения съемок второй части она публично поссорилась с режиссером Майклом Бэем – назвала его "кошмаром для работы" и сравнила с Гитлером. После скандала звезду уволили с франшизы из-за "выпадов" и заменили британской моделью Роузи Хантингтон-Уайтли в третьем фильме. Вскоре Меган Фокс и Майкл Бэй все же помирились.

Меган Фокс / © Associated Press

Шайа Лабаф сыграл первого героя франшизы "Трансформеры" – обычного подростка Сэма Уитвики, оказавшегося в центре тысячелетнего конфликта между пришельцами.

Шайа Лабаф в фильме "Трансформеры" / © скриншот с видео

Это одна из его первых попыток выйти за пределы амплуа актера подростковых фильмов от студии Disney. После успеха "Трансформеров" Шайа Лабаф получил роль в фильме "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа", а впоследствии его кинокарьера переживала как взлеты, так и падения.

Шайа Лобоф / © Associated Press

Тайриз Гибсон уже был известен как звезда "Форсажа", когда получил роль сержанта Роберта Эппса в фильме "Трансформеры".

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Тайриз Гибсон в фильме "Трансформеры" / © скриншот с видео

Он сыграл в двух сиквелах и должен был снова появиться в пятой части саги "Трансформеры: Последний рыцарь", но не смог вырваться на съемку из-за работы над фильмом "Форсаж 8".

Тайриз Гибсон / © Associated Press

Джош Демел сыграл капитана Уильяма Леннокса, присоединившегося к битве вместе с Сэмом и его друзьями.

Джош Демел в фильме "Трансформеры" / © скриншот с видео

Он появился в четырех из пяти главных фильмов "Трансформеров", пропустив лишь "Время Вымирания" в 2014 году. Интересно, что до появления во франшизе Джош Демел был известен преимущественно как звезда мыльных опер.

Джош Демел / © Associated Press

Рейчел Тейлор сыграла бывшего аналитика Министерства обороны США Мэгги Мэдсен.

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Рэйчел Тейлор в фильме "Трансформеры" / © скриншот с видео

В то время она была известна преимущественно в своей родной Австралии как актриса драматического сериала "Мыс". "Трансформеры" были лишь ее третьим появлением в кино, а волну популярности Рэйчел Тейлор принесла роль супергероини Патрисии "Триш" Уолкер в сериале "Джессика Джонс" от Netflix.

Рейчел Тейлор / © Associated Press

Наслаждайтесь легендарной киновселенной "Трансформеров" с понедельника по четверг в 19:00, а в воскресенье, 25 мая, в 20:50 смотрите телевизионную премьеру - продолжение культового экшна "Трансформеры. Восхождение Звероботов" на ТЕТ.