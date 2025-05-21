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Елена Мозговая отреагировала на помолвку своей дочери с девушкой
Елена Мозговая обратилась к Зое и ее избраннице, которые обручились в Индии.
Украинский продюсер Елена Мозговая отреагировала на помолвку своей старшей дочери с девушкой.
Зоя женится. Дочь Елены Мозговой обручилась со своей возлюбленной Юлией . Случилось это в индийском штате Гоа. В частности, Зоя уже также поделилась фото, где они с избранницей демонстрируют обручальные кольца.
Елена Мозговая отреагировала на помолвку дочери. В комментариях под постом Зои продюсер обратилась к ней и ее возлюбленной. В частности, знаменитость нежно поздравила их с помолвкой и пожелала счастья.
"Вираж! Будьте счастливы", - коротко написала Елена Мозговая и, очевидно, больше теплых слов она сказала не публично.
Зоя уже отреагировала на поздравления мамы. Она отметила, что они с Юлей ее любят и обнимают.
Напомним, недавно Елена Мозговая делилась редким фото сразу с тремя дочерьми. Продюсер также дала публичное обещание, которым просто довела до слез.