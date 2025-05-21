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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1875
Время на прочтение
1 мин

Елена Мозговая отреагировала на помолвку своей дочери с девушкой

Елена Мозговая обратилась к Зое и ее избраннице, которые обручились в Индии.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Елена Мозговая и ее дочь с невестой

Елена Мозговая и ее дочь с невестой

Украинский продюсер Елена Мозговая отреагировала на помолвку своей старшей дочери с девушкой.

Зоя женится. Дочь Елены Мозговой обручилась со своей возлюбленной Юлией . Случилось это в индийском штате Гоа. В частности, Зоя уже также поделилась фото, где они с избранницей демонстрируют обручальные кольца.

Елена Мозговая отреагировала на помолвку дочери. В комментариях под постом Зои продюсер обратилась к ней и ее возлюбленной. В частности, знаменитость нежно поздравила их с помолвкой и пожелала счастья.

Дочь Елены Мозговой с невестой / © instagram.com/matatatahakuna

Дочь Елены Мозговой с невестой / © instagram.com/matatatahakuna

"Вираж! Будьте счастливы", - коротко написала Елена Мозговая и, очевидно, больше теплых слов она сказала не публично.

Зоя уже отреагировала на поздравления мамы. Она отметила, что они с Юлей ее любят и обнимают.

Напомним, недавно Елена Мозговая делилась редким фото сразу с тремя дочерьми. Продюсер также дала публичное обещание, которым просто довела до слез.

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Дата публикации
Количество просмотров
1875
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