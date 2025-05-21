У Байдена обнаружили рак: сколько времени он проживет

Бывший президент США Джо Байден / © Associated Press

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Предыдущему президенту США Джо Байдену, вероятно, осталось жить от 12 до 18 месяцев из-за прогрессирующей формы рака простаты.

Об этом сообщает The Washington Free Beacon со ссылкой на эксврача Белого дома.

Ведущий врач президентов Барака Обамы и Дональда Трампа Ронни Джексон заявил журналистам, что прогноз по раку простаты Джо Байдена мрачен, и что бывший президент может умереть в течение года.

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Член Палаты представителей Ронни Джексон (республиканец от штата Техас), занимавший должность врача президента с 2013 по 2018 год, заявил Free Beacon, что у Байдена, возможно, осталось не так много времени.

«Это не моя специализация, но с момента публикации этой информации я общался с несколькими урологами, и общее мнение таково, что, знаете, это может быть от 12 до 18 месяцев», — сказал Джексон. «Надеюсь, что это будет дольше, и я надеюсь, что они смогут эффективно лечить это, и он проживет еще много-много лет. Но это уж очень запущенная болезнь».

Джексон считает, что Байдену могли поставить диагноз задолго до воскресного объявления прессе, чтобы не портить предвыборную гонку демократов: «Я думаю, что здесь есть вероятность того, что они (врачи — Ред.) знали, что у [Байдена] рак простаты, и просто не сказали об этом американскому народу».

Напомним, что Джо Байдену диагностировали агрессивную форму рака простаты.

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Дональд Трамп выразил поддержку Байдену после диагноза агрессивного рака простаты и удивился, что диагноз был скрыт от общественности так долго.