Трамп усомнился, почему сообщили о раке простаты у Байдена только сейчас

Дональд Трамп и Джо Байден / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп сказал, что считает новость о диагнозе рака у президента Джо Байдена "очень грустной", но он удивлен, что о нем не сообщили раньше.

Об этом пишет CNN .

"Я удивлен, что этого не произошло – знаете, общественность давно не была уведомлена. Потому что, чтобы дойти до девятой стадии, это долгое время", – сказал Трамп в ответ на вопрос о том, позвонит ли он бывшему президенту.

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У Байдена диагностировали рак простаты, "характеризующийся 9 баллами по шкале Глисона (5-я группа) с метастазами в кости", - говорится в заявлении его личного офиса, опубликованном в минувшие выходные.

Затем Трамп начал рассказывать о собственном медицинском осмотре : "Я прошел очень полное медицинское освидетельствование, включая когнитивные тесты. Я с гордостью сообщаю, что я его прошел отлично. Я все прошел хорошо".

Он также, казалось, предположил, что врач, проводивший медицинское освидетельствование Байдена, когда тот был в должности, не обнаружил рака или не был честным, и поднял вопрос о умственной способности Байдена.

В 2021 году доктор Байдена, доктор Кевин О'Коннор, написал в служебной записке, что Байден "остается пригодным к исполнению служебных обязанностей и полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений или компенсаций".

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"Я даже не знаю, были ли они причастны, но в каждом случае был привлечен врач. Возможно, это был тот же врач, и кто-то скрывает факты. Это большая... это большая проблема", - резюмировал Трамп.

Ранее после известия о раке у Байдена президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией выразили соболезнования и пожелали скорейшего выздоровления политику.