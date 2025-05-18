Байдену диагностировали агрессивную форму рака простаты — NYT

Джо Байден заболел / © Getty Images

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Бывшему президенту США Джо Байдену был поставлен диагноз агрессивной формы рака простаты с метастазами в кость.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на спикера Байдена.

«Диагноз был поставлен после того, как врачи обнаружили небольшой узелок на простате господина Байдена, который нуждался в дальнейшем обследовании.

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Экспрезидент и его семья рассматривают варианты лечения.

Напомним, недавно экспрезидент США Джо Байден дал первое интервью после отставки. Во время разговора он набросился с критикой на Дональда Трампа.

Между тем, действующий американский президент Дональд Трамп опубликовал провокационное поздравление для своих «обидчиков».

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