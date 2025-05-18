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Байдену диагностировали агрессивную форму рака простаты — NYT
Диагноз был поставлен после того, как врачи обнаружили «небольшой узелок» на простате Джо Байдена, нуждавшийся в «дальнейшем обследовании».
Бывшему президенту США Джо Байдену был поставлен диагноз агрессивной формы рака простаты с метастазами в кость.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на спикера Байдена.
«Диагноз был поставлен после того, как врачи обнаружили небольшой узелок на простате господина Байдена, который нуждался в дальнейшем обследовании.
Экспрезидент и его семья рассматривают варианты лечения.
Напомним, недавно экспрезидент США Джо Байден дал первое интервью после отставки. Во время разговора он набросился с критикой на Дональда Трампа.
Между тем, действующий американский президент Дональд Трамп опубликовал провокационное поздравление для своих «обидчиков».
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