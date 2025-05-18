Джо Байден захворів / © Getty Images

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Колишньому президенту США Джо Байдену було поставлено діагноз агресивної форми раку простати з метастазами в кістку.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на речника Байдена.

«Діагноз було поставлено після того, як лікарі виявили невеликий вузлик на простаті пана Байдена, який потребував подальшого обстеження. Хоча це являє собою більш агресивну форму захворювання, рак, здається, чутливий до гормонів, що дозволяє проводити ефективне лікування», — заявив речник.

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Наразі експрезидент та його родина розглядають варіанти лікування.

Нагадаємо, днями експрезидент США Джо Байден дав перше інтерв’ю після відставки. Під час розмови він накинувся з критикою на Дональда Трампа.

Тим часом чинний американський президент Дональд Трамп опублікував провокаційне привітання для своїх "кривдників".

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