Перед тим, як Трамп подзвонить Путіну: що обговорили Зеленський і Венс у Римі – WP

Зустріч Володимира Зеленського з Джей Ді Венсом. / © Володимир Зеленський

Реклама

Президент України Володимир Зеленський провів у неділю особисту зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у Римі. Перемовини відбулися на тлі активізації дипломатичних зусиль адміністрації Дональда Трампа, яка наполягає на припиненні вогню в Україні.

Про це пише The Washington Post.

Зустріч пройшла в резиденції посла США. Участь у ній також узяв державний секретар США Марко Рубіо. Вона відбулася паралельно з інавгураційною месою Папи Лева XIV, де були присутні численні світові лідери.

Реклама

Зеленський охарактеризував розмову як “хорошу” та повідомив у Telegram, що під час зустрічі підкреслив готовність України до “реальної дипломатії”.

“Тиск на Росію має тривати, доки вона не буде готова зупинити війну”, — заявив він. — “Наша позиція — повне і беззастережне припинення вогню”.

Переговори у Стамбулі та тривога Києва щодо Трампа

Зустріч відбулася напередодні запланованих телефонних переговорів Трампа з Володимиром Путіним. У Києві зростає занепокоєння щодо можливих поступок з боку США, які могли б поставити Україну перед несприятливими умовами.

У п’ятницю в Стамбулі вперше за кілька років відбулася особиста зустріч між представниками України та Росії. Вона тривала лише дві години й завершилася без прориву. Російська делегація, яку очолив Володимир Мединський, висунула максималістські вимоги, включно з виведенням українських військ із тимчасово окупованих територій. Єдиним досягненням стала домовленість про обмін близько 1000 полонених.

Реклама

Президент РФ не брав участі в переговорах, делегувавши процес нижчому рівню, що, на думку оглядачів, сигналізує про небажання укладати угоду найближчим часом. Хоча Трамп раніше натякав на можливу особисту участь у перемовинах, цього не сталося.

Рубіо: “Ми ще з’ясовуємо, чи є сенс”

У неділю держсекретар США Марко Рубіо заявив в ефірі CBS News, що, попри відсутність прориву, переговори в Стамбулі не були марними.

Він повідомив, що спілкувався з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим і очікує від російської сторони письмових умов перемир’я. Те саме, за його словами, зробить і українська сторона.

“Якщо в цих документах будуть реалістичні пропозиції — це буде прогрес. Якщо ж ні — ми отримаємо зовсім іншу оцінку ситуації”, — сказав Рубіо.

Реклама

Контакти на найвищому рівні тривають

Трамп у суботу підтвердив, що проведе окремі телефонні розмови з Путіним та Зеленським.

“Сподіваюся, це буде продуктивний день, буде припинення вогню і ця дуже жорстока війна, яка ніколи не мала початися, закінчиться”, — написав він на платформі Truth Social.

У неділю Зеленський та Венс вже обмінялися привітаннями під час інавгураційних подій у Ватикані — це їхня перша особиста зустріч з лютого, коли їхнє попереднє спілкування з Трампом супроводжувалося напруженою атмосферою перед журналістами в Білому домі.

У неділю в ефірі програми “Цього тижня” на ABC News спецпредставник США Стів Уіткофф, який очолює переговори від команди Трампа, заявив, що заплановані телефонні розмови “будуть ключовими для розуміння поточної ситуації та шляхів завершення переговорного процесу”.

Реклама

Раніше спецпредставник Трампа Келлог заявив про “сильний мирний план”, який зупинить вбивства в Україні.