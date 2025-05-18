Вибори в Польщі / © Associated Press

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У першому турі президентських виборів у Польщі, за результатом проведеного екзитполу, перемагає проєвропейський кандидат Рафал Тшасковський, який є мером Варшави.

Про це повідомляє польське видання TVN24.

Згідно з екзитполом Ipsos, проведеним для TVP, TVN та Polsat, кандидат від «Громадянської коаліції» здобув найбільшу підтримку, випередивши націонал-консерватора Кароля Навроцького, який є висуванцем правої партії «Право і справедливість».

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За даними екзит-полу, Рафал Тшасковскі набрав 30,8 відсотка голосів, що дає йому перше місце та прохід до другого туру. Згідно з передвиборчими опитуваннями, кандидат від “Громадянської коаліції” зберіг високу підтримку.

«Я дуже радий, що виграв перший тур, але попереду на нас чекає багато роботи. Потрібна рішучість, ваші голоси, переконання всіх», — сказав Тшасковський у ніч виборів.

Кароль Навроцький, кандидат від партії «Право і справедливість» (PiS), отримав 29,1 відсотка голосів. Його результат можна порівняти з результатами, яких він досяг на останніх опитуваннях перед виборчою тишею. Він забезпечив собі місце у другому турі.

Нагадаємо, на виборах президента Польщі головними претендентами на перемогу є мер Варшави, лівий ліберал Рафал Тшасковський та очільник Інституту національної пам’яті, націонал-консерватор Кароль Навроцький.

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Від підсумків виборів залежить, чи зможе проєвропейський лівоцентристський уряд прем’єра країни Дональда Туска подолати опір правих консерваторів, яких підтримує чинний президент Анджей Дуда.