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Выборы президента Польши: кто лидирует в гонке — экзитпол
Кандидат от «Гражданской коалиции» получил самую большую поддержку, опередив национал-консерватора Кароля Навроцкого.
В первом туре президентских выборов в Польше, по результатам проведенного экзитпола, побеждает проевропейский кандидат Рафал Тшасковский, мэр Варшавы.
Об этом сообщает польское издание TVN24.
Согласно экзитполу Ipsos, проведенному для TVP, TVN и Polsat, кандидат от «Гражданской коалиции» получил наибольшую поддержку, опередив национал-консерватора Кароля Навроцкого, который является выдвиженцем правой партии «Право и справедливость».
По данным экзитпола, Рафал Тшасковски набрал 30,8 процента голосов, что дает ему первое место и проход во второй тур. Согласно предвыборным опросам, кандидат от “Гражданской коалиции” сохранил высокую поддержку.
«Я очень рад, что выиграл первый тур, но впереди нас ждет много работы. Нужна решимость, ваши голоса, убеждения всех», — сказал Тшасковский в ночь на выборы.
Кароль Навроцкий, кандидат от партии "Право и справедливость" (PiS), получил 29,1 процента голосов. Его результат сравним с результатами, которых он достиг на последних опросах перед избирательной тишиной. Он обеспечил себе место во втором туре.
Напомним, на выборах президента Польши главными претендентами на победу являются мэр Варшавы, левый либерал Рафал Тшасковский и глава Института национальной памяти, национал-консерватор Кароль Навроцкий.
От итогов выборов зависит, сможет ли проевропейское левоцентристское правительство премьера страны Дональда Туска преодолеть сопротивление правых консерваторов, поддерживаемых действующим президентом Анджеем Дудом.