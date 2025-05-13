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Блокада границы с Украиной: что решили польские протестующие
С 12 мая польские перевозчики блокировали пункт пропуска на границе "Ягодин-Дорогуск".
Польские протестующие завершили блокаду границы с Украиной в 22.30 13 мая по киевскому времени.
Об этом сообщает ГНСУ Украины.
«Польские участники акции, препятствовавшие движению грузовых транспортных средств, завершили блокаду пункта пропуска „Дорогуск“», — заявили пограничники.
Информацию сообщили представители Пограничной стражи Республики Польша.
Движение грузовиков через «Ягодин-Дорогуск» возобновлено после решения польского суда, запретившего забастовку.
«Оформление грузовых автомобилей в обоих направлениях, как в сторону Украины, так и в сторону Польши по направлению пункта пропуска „Ягодин-Догогуск“ возобновлено в обычном режиме», — говорится в сообщении ГНСУ.
Ранее говорилось, что полиции на протесте польских перевозчиков было больше, чем самих протестующих. Участники акции блокировали грузовики. Другой транспорт — гуманитарные перевозки, частные автомобили или автобусы — ехали свободно.
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