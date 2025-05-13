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ТСН в социальных сетях

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Мир
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Блокада границы с Украиной: что решили польские протестующие

С 12 мая польские перевозчики блокировали пункт пропуска на границе "Ягодин-Дорогуск".

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Блокада границы с Украиной: что решили польские протестующие

Польские протестующие завершили блокировку границы / © из соцсетей

Польские протестующие завершили блокаду границы с Украиной в 22.30 13 мая по киевскому времени.

Об этом сообщает ГНСУ Украины.

«Польские участники акции, препятствовавшие движению грузовых транспортных средств, завершили блокаду пункта пропуска „Дорогуск“», — заявили пограничники.

Информацию сообщили представители Пограничной стражи Республики Польша.

Движение грузовиков через «Ягодин-Дорогуск» возобновлено после решения польского суда, запретившего забастовку.

«Оформление грузовых автомобилей в обоих направлениях, как в сторону Украины, так и в сторону Польши по направлению пункта пропуска „Ягодин-Догогуск“ возобновлено в обычном режиме», — говорится в сообщении ГНСУ.

Ранее говорилось, что полиции на протесте польских перевозчиков было больше, чем самих протестующих. Участники акции блокировали грузовики. Другой транспорт — гуманитарные перевозки, частные автомобили или автобусы — ехали свободно.

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