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Блокування кордону з Україною: що вирішили польські протестувальники
Від 12 травня польські перевізники блокували пункт пропуску на кордоні «Ягодин-Дорогуськ».
Польські протестувальники завершили блокування кордону з Україною о 22.30 13 травня за київським часом.
Про це повідомляє ДПСУ України.
«Польські учасники акції, які перешкоджали руху вантажних транспортних засобів, завершили блокування пункту пропуску „Дорогуськ“», — заявивли прикордонники.
Інформацію повідомили представники Прикордонної варти Республіки Польща.
Рух вантажівок через «Ягодин-Дорогуськ» відновлено після рішення польського суду, який заборонив страйк.
«Оформлення вантажних автомобілів в обох напрямках, як в бік України, так і в бік Польщі по напрямку пункту пропуску „Ягодин-Догогуськ“ поновлено у звичайному режимі», — йдеться у повідомленні ДПСУ.
Раніше йшлося про те, що поліції на протесті польських перевізників було більше, ніж самих протестувальників. Учасники акції блокували вантажівки. Інший транспорт — гуманітарні перевезення, приватні автівки чи автобуси — їхали вільно.
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