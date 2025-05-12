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Оформлення паспортів для чоловіків за кордоном спростили: що змінилося
Відтепер чоловіки для отримання паспорта не мають особисто надавати військово-обліковий документ.
Кабмін спростив оформлення паспортів для чоловіків за кордоном.
Про це свідчить відповідна заява уряду.
Йдеться про чоловіків віком 18-60 років, які перебувають за кордоном.
Як оформити паспорт за кордоном: що змінилося
Відтепер для отримання паспорта за кордоном чоловікам не потрібно особисто надавати військово-обліковий документ.
Підрозділи держпідприємства «Документ» за кордоном самостійно перевіряють статус військового обліку в електронному реєстрі. Якщо дані про особу відсутні, він автоматично ставиться на військовий облік, військово-обліковий документ створюється в електронній формі.
Крім того, більше не потрібно проходити медичну комісію. Усі перевірки здійснюються автоматично, без додаткових дій від заявника.
Як вже йшлося раніше, згідно з новими правилами, якщо чоловіки, які перебувають за кордоном, мають недійсні військово-облікові документи, вони можуть зіткнутися з відмовою у видаванні паспорта. Працівники держпідприємства «Документ» можуть відмовити в оформленні паспорта через порушення військового обліку.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що для українців за кордоном готують сюрприз, пов’язаний з військово-обліковим документом.
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