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Оформлення паспорта без довідки з ТЦК: яких чоловіків це стосується
Довідка з ТЦК більше не потрібна для оформлення паспорта, але лише за певних умов. Кого це стосується — роз’яснення від Нацполіції.
Зміни, відповідно до яких чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, можуть оформити паспорт без довідки з ТЦК та СП, стосуються тих, хто взагалі не перебуває на обліку, і не може подати документи для отримання паспорта.
Це ТСН.ua роз’яснили у відділі комунікації Нацполіції України.
Нагадаємо, в МВС раніше поінформували, що уряд ухвалив зміни, відповідно до яких чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном, не треба фізично пред’являти військово-обліковий документ для оформлення паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон.
«Ці зміни стосуються чоловіків, які взагалі не перебувають на обліку, і не можуть подати документи для отримання паспорту. Їх дані автоматично передаються до Реєстру (військовозобов’язаних — ред.) і вони ставляться на облік, та отримують готові документи», — пояснили у поліції.
Там додали, що чоловіки, у яких військово-облікові документи оновлені, без проблем подають документи та отримують паспорти.
Водночас чоловіки, які перебувають у розшуку або мають недійсні військово-облікові документи, вирішують спочатку це питання з ТЦК.
Чоловіків, які взагалі відсутні в Реєстрі, автоматично вносять туди. Після чого вони подають та отримують документи.
До слова, в Україні спростили процес сплати штрафів за невчасне оновлення даних. Так, сплатити штраф можна без відвідування ТЦК, а саме — онлайн, використовуючи застосунок «Резерв+».