Оформлення паспорта без довідки з ТЦК: яких чоловіків це стосується

Паспортний сервіс / © ТСН.ua

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Зміни, відповідно до яких чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, можуть оформити паспорт без довідки з ТЦК та СП, стосуються тих, хто взагалі не перебуває на обліку, і не може подати документи для отримання паспорта.

Це ТСН.ua роз’яснили у відділі комунікації Нацполіції України.

Нагадаємо, в МВС раніше поінформували, що уряд ухвалив зміни, відповідно до яких чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном, не треба фізично пред’являти військово-обліковий документ для оформлення паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон.

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«Ці зміни стосуються чоловіків, які взагалі не перебувають на обліку, і не можуть подати документи для отримання паспорту. Їх дані автоматично передаються до Реєстру (військовозобов’язаних — ред.) і вони ставляться на облік, та отримують готові документи», — пояснили у поліції.

Там додали, що чоловіки, у яких військово-облікові документи оновлені, без проблем подають документи та отримують паспорти.

Водночас чоловіки, які перебувають у розшуку або мають недійсні військово-облікові документи, вирішують спочатку це питання з ТЦК.

Чоловіків, які взагалі відсутні в Реєстрі, автоматично вносять туди. Після чого вони подають та отримують документи.

До слова, в Україні спростили процес сплати штрафів за невчасне оновлення даних. Так, сплатити штраф можна без відвідування ТЦК, а саме — онлайн, використовуючи застосунок «Резерв+».