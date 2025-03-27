Мобілізація в Україні: скільком ухилянтам заблокували рахунки

Мобілізація в Україні 2025 / © ТСН.ua

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За порушення правил мобілізації наразі заблоковано рахунки 26 тисяч українців.

Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на дані Мін'юсту.

Юристи своєю чергою радять не ігнорувати штрафи і сплачувати їх.

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Позбавлення права на керування авто

Що ж стосується позбавлення права на керування авто, то це можливо лише за рішенням суду. За словами правозахисників, такі справи поки не набули масовості.

"Зараз можемо констатувати, що кількість таких звернень від РТЦК та СП (про позбавлення ухилянтів права на керування авто – Ред.) до суду не перевищує 50 справ по всій території України", – розповідає адвокатка, керуючий партнер адвокатського об'єднання "Актум" Олена Хоменко.

Нагадаємо, що суди почали перевіряти вручення повісток ТЦК за трекером "Укрпошти"

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