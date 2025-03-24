В Україні "клоунада" замість мобілізації: сержант вказав на проблему суспільства

Військові борються за досвідчених бійців, а мобілізація перетворилася на “клоунаду”. Чи здатне суспільство мобілізуватися для перемоги?

Українці не готові миритися зі втратою окупованих територій, водночас не хочуть воювати. Мобілізація була провалена. Однак не слід опускати руки, а – продовжувати працювати.

Про це головний сержант взводу FPV-дронів в одному з підрозділів Сил безпілотних систем Олександр Солонько розповів у інтерв'ю виданню "Новинарня".

Солонько повідомив, що на сьогодні в українському війську триває боротьба за людей, які мають бойовий досвід.

"Зараз триває "махач" за людей у Збройних силах. Ви навіть не уявляєте собі. Конкуренція шалена за досвідчених, "пристріляних" людей. Адже командирові набагато простіше працювати з людиною, що має бойовий досвід, аніж із новачком", – розповів сержант.

За його словами, "ситуацію ускладнює провал мобілізації". Боєць вказав на проблему українського суспільства.

"В нас суспільство не хоче миритися із втратою території, але водночас і воювати не дуже бажає. А в цій ситуації, яка склалася, нам хоча б утримати, що зараз маємо. Бо може бути гірше, якщо не вирішимо питання мобілізації та підготовки", – попередив Солонько.

Він також поділився, що побратими роздратовані політичними перипетіями і заявами, які несуться з Білого дому зокрема, і є певна невизначеність. Адже США – це була країну, "на яку ми найбільше покладалися, отримували багато допомоги".

Військовий назвав вибір, який в таких умовах постав перед українцями.

"Я завжди кажу, що в нас є вибір. Ми можемо здатися і зникнути, стати надбанням археологів – або не здатися, але хоча б мати якийсь шанс на виживання. Я не знаю, що нашим людям ще можна сказати в цьому контексті… Очевидно, що не треба опускати руки. Треба працювати", – наголосив сержант.

Він висловив думку, що в Україні недостатній рівень мілітаризації суспільства як для країни, що перебуває у війні.

"Мобілізацію за останній рік-півтора перетворили на клоунаду, вона стала жертвою демагогії. Це нонсенс: у нас на кону стоїть виживання, а деякі люди думають про вибори. А в нас їх може не бути ще й тому, що не стане держави, в якій ці вибори можна проводити", – звернув увагу боєць.

Тому, за його словами, слід критично мобілізувати країну, аби не загинути – хтось має воювати, хтось – бути в резерві, а хтось – працювати на оборонному виробництві.

Нагадаємо, заступник командира батальйонно-тактичної групи 160-го навчального центру "Варвар" заявив, що мобілізаційна кампанія в Україні провалилась на 100%. На його думку, в українського суспільства переважно немає критичного мислення і розуміння нинішньої ситуації в країні.