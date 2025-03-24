В Украине "клоунада" вместо мобилизации: сержант указал на проблему общества

Военные борются за опытных бойцов, а мобилизация превратилась в "клоунаду". Способно ли общество мобилизоваться для победы?

Украинцы не готовы мириться с потерей оккупированных территорий, в то же время не хотят воевать. Мобилизация была провалена. Однако не следует опускать руки, а – продолжать работать.

Об этом главный сержант взвода FPV-дронов в одном из подразделений Сил беспилотных систем Александр Солонько рассказал в интервью изданию "Новинарня".

Солонько сообщил, что на сегодняшний день в украинском войске идет борьба за людей, у которых есть боевой опыт.

"Сейчас продолжается "махач" за людей в Вооруженных силах. Вы даже не представляете себе. Конкуренция безумная за опытных, "пристрелянных" людей. Ведь командиру гораздо проще работать с человеком, имеющим боевой опыт, чем с новичком", — рассказал сержант.

По его словам, "ситуацию усложняет провал мобилизации". Боец указал на проблему украинского общества.

"У нас общество не хочет мириться с потерей территории, но в то же время и воевать не очень желает. А в сложившейся ситуации нам хотя бы удержать, что сейчас у нас есть. Потому что может быть хуже, если не решим вопрос мобилизации и подготовки", – предупредил Солонько.

Он также поделился, что побратимы раздражены политическими перипетиями и несущимися из Белого дома заявлениями, и есть определенная неопределенность. Ведь США – это была страна, "на которую мы больше всего полагались, получали много помощи".

Военный назвал выбор, который в таких условиях предстал перед украинцами.

"Я всегда говорю, что у нас есть выбор. Мы можем сдаться и исчезнуть, стать достоянием археологов – или не сдаться, но хотя бы иметь какой-то шанс на выживание. Я не знаю, что нашим людям еще можно сказать в этом контексте… Очевидно, что не нужно опускать руки. Надо работать", – подчеркнул сержант.

Он выразил мнение, что в Украине недостаточный уровень милитаризации общества как для находящейся в войне страны.

"Мобилизацию за последний год-полтора превратили в клоунаду, она стала жертвой демагогии. Это нонсенс: у нас на кону стоит выживание, а некоторые люди думают о выборах. А у нас их может не быть еще и потому, что не станет государства, в котором эти выборы можно проводить", — обратил внимание боец.

Поэтому, по его словам, следует критически мобилизовать страну, чтобы не погибнуть – кто-то должен воевать, кто-то – быть в резерве, а кто-то – работать на оборонном производстве.

Напомним, заместитель командира батальонно-тактической группы 160-го учебного центра "Варвар" заявил, что мобилизационная кампания в Украине провалилась на 100%. По его мнению, у украинского общества в основном нет критического мышления и понимания нынешней ситуации в стране.