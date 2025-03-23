Військовий назвав головну проблему з навчальними центрами в Україні

Найбільша проблема з навчальними центрами в Україні – це відсутність бойового досвіду в інструкторського складу.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю Аліні Туришин для TSN.UA розповів заступник командира батальйонно-тактичної групи 160-го навчального центру “Варвар”.

“І не лише в інструкторського складу, а взагалі в управлінського складу і далі по своїй, скажемо так, гілці та по своєму напрямку. Не може людина, яка не приймала участь в бойових діях, яка не розуміється в цьому, мені так здається, якісно навчити нове молоде поповнення”, – каже військовий.

Друга проблема, за його словами, – це матеріальна база та забезпечення навчальних центрів.

“Є проблема певна в боєкомплектах. Зрозуміло, що більшість боєкомплекту йде на виконання бойових завдань, на лінію зіткнення. І в зв'язку з цим боєкомплект, який дається навчальним центрам, він інколи недостатній для того, щоб прям якісно-якісно підготувати того чи іншого бійця. Тому інша проблема – в матеріальному забезпеченні”, – розповів “Варвар”.

Військовий підсумував, що проблем може бути досить багато, але, на його думку, це основні, які потребують вирішення.

“Що деякий керівний склад та інструкторський склад трішки буває некомпетентний в тому чи іншому питанні – у зв'язку з тим, що в нього немає певного свого досвіду. І боєкомплект та матеріальна база, якою забезпечуються навчальні центри”, – каже “Варвар”.

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