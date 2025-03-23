Військовий з Одещини продавав автомат: як його покарали

Військовий знайшов клієнта, якому спробував збути автомат із боєприпасами за 48 тисяч гривень.

Військовий-нацгвардієць з Одещини намагався продати автомат Калашникова з патронами цивільному.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Нацгвардієць під час патрулювання території непрацюючого складського приміщення виявив автомат Калашникова без серійного номера і близько 200 патронів до нього.

Військовий привіз "трофей" додому, і зберігав у дворі свого будинку між парканом та приміщенням вбиральні на вулиці. Згодом чоловік знайшов клієнта, якому спробував збути автомат із боєприпасами за 48 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали його під час продажу. Обвинувачений винуватість у вчиненні кримінального правопорушення визнав повністю.

Суд вирішив замість передбаченого законом покарання у вигляді позбавлення волі 2 роки призначити військовому службове обмеження (вид кримінального покарання, що застосовується до засуджених військовослужбовців) теж на 2 роки із відрахуванням в дохід держави 20 відсотків із суми грошового забезпечення.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні священник УПЦ МП продавав російську зброю – автомати Калашникова та ПЗРК.

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