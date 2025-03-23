Военный из Одесщины продавал автомат: как его наказали

Военный нашел клиента, которому попробовал сбыть автомат с боеприпасами за 48 тысяч гривен.

Военный-нацгвардеец из Одесщины пытался продать автомат Калашникова с патронами гражданскому.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Нацгвардеец при патрулировании территории неработающего складского помещения обнаружил автомат Калашникова без серийного номера и около 200 патронов к нему.

Военный привез "трофей" домой и хранил во дворе своего дома между забором и помещением туалета на улице. Впоследствии мужчина нашел клиента, которому попытался сбыть автомат с боеприпасами за 48 тысяч гривен.

Правоохранители задержали его во время продажи. Обвиняемый виновность в совершении уголовного преступления признал полностью.

Суд решил вместо предусмотренного законом наказания в виде лишения свободы 2 года назначить военному служебное ограничение (вид уголовного наказания, применяемого к осужденным военнослужащим) тоже на 2 года за вычетом в доход государства 20 процентов из суммы денежного довольствия.

Ранее сообщалось, что в Херсоне священник УПЦ МП продавал российское оружие – автоматы Калашникова и ПЗРК.

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