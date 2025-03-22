В Кривом Роге сын избил обидчика матери: как суд наказал парня

Мужчина, по словам женщины, регулярно пьянствовал и издевался над ней.

Парень избил обидчика своей матери в Кривом Роге, причинив черепно-лицевую травму у мужчины. Суд признал его виновным и назначил наказание.

Об этом говорится на портале Единого реестра судебных решений.

Инцидент произошел 19 ноября 2024 примерно в 23:00. По данным следствия, мать позвонила сыну и попросила его помочь унести вещи от ее знакомого, с которым она проживала.

Этот мужчина, по словам женщины, регулярно пьянствовал и издевался над ней.

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По прибытии к указанному адресу юноша стал помогать матери собирать вещи. Однако через несколько минут у него возник конфликт с обидчиком переросшей в драку женщины.

"Находясь рядом с потерпевшим, юноша стал хаотически наносить ему зажатыми в кулак руками и обутыми ногами не менее 7-10 ударов в участок головы и лица, туловища, нанеся, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы № 2218 (2198-24р. 2). ческой травмы в совокупности повреждений (синяки, перелом костей лица осложнены гемосинусом), которые по своему характеру относятся к телесным повреждениям средней степени тяжести», — говорится в документе.

Во время заседания суда юноша признал свою вину в нанесении телесных повреждений мужчине, который оскорблял его мать. Суд признал юношу виновным по ч. 1 ст. 122 УК Украины, по признакам умышленной средней тяжести телесного повреждения, которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком год.

Напомним, в Киевской области мужчина во время ссоры облил жену керосином и поджег.

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