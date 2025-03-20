В Трускавце девушки-подростки избили парня с инвалидностью

Девушкам грозит до четырех лет за решеткой.

Во Львовской области в городе Трускавец девушки-подростки избили парня с инвалидностью. По факту избиения подростка полицейские приступили к уголовному производству.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

"В среду, 19 марта, во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео, на котором несколько девушек-подростков наносят удары руками и ногами парню, вероятно, с инвалидностью. Предварительно установлено, что событие произошло в городе Трускавец, Дрогобычского района", — говорится в сообщении полиции.

По факту следователи полиции Львовской области начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет.

Проводится досудебное расследование.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности всех участников.

Напомним, в гимназии в Киеве произошла потасовка между семиклассниками.

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