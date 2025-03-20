У Трускавці дівчата-підлітки побили хлопця з інвалідністю

Дівчатам загрожує до чотирьох років за ґратами.

На Львівщині у місті Трускавець дівчата-підлітки побили хлопця з інвалідністю. За фактом побиття підлітка поліцейські розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

"У середу, 19 березня, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому декілька дівчат-підлітків завдають ударів руками та ногами хлопцю, ймовірно, з інвалідністю. Попередньо встановлено, що подія сталась у місті Трускавець, Дрогобицького району", – йдеться у повідомленні поліції.

За фактом слідчі поліції Львівщини розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Проводиться досудове розслідування.

Правоохоронці встановлюють обставини події та особи усіх учасників.

Нагадаємо, у гімназії в Києві сталася бійка між семикласниками.

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