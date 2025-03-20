Весеннее равноденствие 20 марта 2025: приметы и предрассудки

Весеннее равноденствие 20 марта 2025 года символизирует обновление, равновесие и начало нового цикла жизни, а его энергетика способствует очищению и внутренним изменениям.

Весеннее равноденствие 20 марта 2025 года – это день, когда Солнце пересекает небесный экватор, и день становится ровным ночи. Эта дата символизирует начало астрономической весны и обновление природы, и издавна сопровождается многочисленными приметами и предрассудками.

Приметы весеннего равноденствия

Какая погода на равноденствие – такое будет лето. Если день солнечный – лето будет теплым, если пасмурный и дождливый – стоит ожидать частых осадков.

Ветер в этот день предвещает перемены. Если ветер дует с юга – год будет щедрым, если с востока – возможные трудности.

Первый гром после равноденствия – до урожайного года. Если вскоре после этой даты слышится гром, это знак богатого урожая.

Чистота в доме – к благополучию. Считается, что нужно убрать дом, чтобы обновить энергию и уронить весенние силы природы.

Если птицы возвращаются домой на равноденствие, весна будет ранней. Особенно благоприятный знак – увидеть журавлей или аистов.

Равноденение без снега – до теплой весны. Если снег уже сошел к этому дню, то холода не вернутся.

Суеверия весеннего равноденствия

Нельзя ссориться и ругаться. Считается, что конфликты в этот день закладывают отрицательную энергию на весь год.

Не стоит занимать деньги. Иначе можно "отдать" свое финансовое благополучие.

Избегать мрачных мыслей. Считается, что какие мысли будут в этот день, так и будет год.

Нельзя оставлять недоеденную еду. Это может принести нищету в дом.

Не следует отказывать в помощи. Отказ в хорошем деле в этот день может обернуться потерей поддержки в сложный момент.

Запрещается уничтожать первые весенние цветы. Это может навлечь проблемы.

Весеннее равноденствие – мощный день для очищения, обновления и планирования будущего. Его энергетика способствует внутренним изменениям, поэтому полезно уделить время медитациям, ритуалам на удачу и благополучие.

Также читайте Весеннее равноденствие 20 марта 2025 года: предтеча Пасхи и символы праздника

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

Читайте также: