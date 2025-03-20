Трамп оценил разговоры с Путиным и Зеленским: детали

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал "очень хорошими разговорами" телефонные переговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом американский президент заявил в интервью Breitbart News.

По его словам, разговор с кремлевским "фюрером" "прошёл хорошо". Переговоры по телефону с украинским коллегой Трамп также назвал хорошими.

"Я говорил с президентом Зеленским и объяснил, что произошло вчера (разговор с Путиным — Ред.). Моя цель — объединить эти две страны. Тогда мы договоримся о прекращении огня и, в конце концов, перестанем терять по две тысячи человек в неделю. Две тысячи человек в неделю или больше их гибнут".

Кроме того, американский президент выразил уверенность, "что соглашение будет достигнуто, чтобы мы могли остановить происходящее там кровопролитие".

"Я тоже хочу прекратить огромные выплаты, которые мы должны производить. Я также хочу, чтобы Европа платила столько же, сколько и мы, потому что они не могли этого сделать при Байдене", — заявил Трамп.

Напомним, 18 марта президент США Дональд Трамп беседовал с диктатором РФ Владимиром Путиным. Кремлевский "фюрер" отверг перемирие с Украиной, но Трамп назвал это победой, поскольку считает это как возможный первый шаг к большему соглашению.

Уже 19 марта Трамп беседовал с Зеленским. Спецпосланник в Украине генерал Кит Келлог назвал переговоры "замечательными".

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