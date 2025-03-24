Сили оборони України знищили в тилу РФ чотири гелікоптери

Сили спецоперацій разом з Головним управлінням розвідки Міноборони України, Ракетними військами й артилерією в Бєлгородській області РФ знищили два російських вертольоти Ка-52 та два Мі-8.

Про це повідомляє пресцентр ССО.

У відомстві розповіли, що ударний вертоліт Ка-52 Росія використовує для розвідки та атак цілей на землі. Його максимальна швидкість 270 км/год, а практична дальність — 800 км.

Транспортні вертольоти Мі-8 ЗС РФ використовують для перевезення особового складу та вантажів, а також для підтримки наземних операцій. Він може розвинути швидкість до 300 км/год, його практична дальність 460 км.

"Усі вертольоти знищені ракетними ударами в тил ворога, де противник створив майданчик для підскоку авіації — замасковану позицію для швидкого переміщення бортів або для несподіваних атак на Сили безпеки та оборони України", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що відпрацювання здійснювалося боєприпасами Himars M30A2 зі 180 уламків в кожному.

Раніше Генштаб повідомив, що за останню добу російські військові втратили у війні проти України 1280 солдатів.

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