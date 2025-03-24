Яке сьогодні, 24 березня, свято в Україні: що святкують

Сьогодні, 24 березня, в Україні святкують Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз, День майстра манікюру та Міжнародний день боротьби з депресією. До Нового року залишилося 282 дні.

24 березня 2025 року — понеділок. 1125-й день війни в Україні.

Пам’ятні дати 24 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 24 березня:

1084 рік — німецький король Генріх IV увійшов до Рима, взявши місто під свій контроль;

1155 рік — Юрій Долгорукий здобув Київ і посів великокняжий престол;

1603 рік — Токуґава Ієясу став правителем Японії з титулом сьоґуна;

1721 рік — Йоганн Себастьян Бах представив шість оркестрових концертів маркграфу Крістіану Людвігу Бранденбург-Шведтському;

1794 рік — розпочалося повстання під проводом Тадеуша Костюшка проти панування Росії та Пруссії;

1802 рік — англієць Річард Тревітік отримав перший у світі патент на паровоз;

1804 рік — французький законодавчий орган ухвалив рішення про встановлення у своїй залі засідань біломармурового погруддя Наполеона Бонапарта;

1882 рік — Роберт Кох, німецький мікробіолог, відкрив бактерію, що спричиняє туберкульоз;

1898 рік — в США вперше продали автомобіль марки "Вінтон", покупець заплатив за нього тисячу доларів;

1918 рік — Центральна Рада ухвалила рішення, яким українська мова стала офіційною у фінансовій та торговельній сферах;

1932 рік — внаслідок безкровного перевороту в Таїланді встановлено конституційну монархію;

1933 рік — німецький парламент ухвалив закон, що позбавив громадянські свободи та надав канцлеру Адольфу Гітлеру надзвичайні повноваження;

1940 рік — в Західній Україні відбулися вибори до Верховних Рад СРСР і УРСР;

1972 рік — вийшов на екрани культовий фільм "Хрещений батько";

1975 рік — боксер Мухаммед Алі здобув перемогу технічним нокаутом у поєдинку проти Чака Вепнера;

1976 рік — в Аргентині військові повалили президента Ісабель Перон, після чого розпочалися політичні репресії;

1980 рік — в Сальвадорі вбивство архієпископа Оскара Ромеро спричинило загострення громадянської війни;

1989 рік — біля узбережжя Аляски танкер "Ексон Вальдез" зазнав аварії, що спричинила розлив 40 тисяч тонн нафти;

1990 рік — Іслам Карімов обійняв посаду президента Узбекистану;

1999 рік — НАТО розпочало авіаудари по Югославії, атакуючи об’єкти на території СРЮ;

2001 рік — Володимир Кличко переміг Деріка Джефферсона технічним нокаутом у бою в Мюнхені;

2022 рік — звання "Місто-герой України" отримали Буча, Ірпінь, Миколаїв та Охтирка за стійкість і героїзм у протистоянні російській агресії.

Яке сьогодні свято в Україні і світі

24 березня День майстра манікюру / Фото: Unsplash

24 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день кабадді. Це свято присвячене одному з найдавніших індійських видів спорту, який поєднує витривалість, силу та стратегічне мислення. Його мета — популяризувати кабадді у світі, залучати нових гравців та показувати, що цей спорт доступний кожному.

Кабадді — це динамічна командна гра, в якій беруть участь дві команди по 7 основних і 5 запасних гравців. Суть гри полягає в тому, що один з учасників (рейдер) пробігає на половину суперника, намагаючись торкнутися якомога більше гравців команди-суперника і повернутися назад, не будучи схопленим. При цьому він повинен безперервно вимовляти слово "кабадді", що додає грі особливого азарту та ускладнює задачу рейдера. Кожен успішний торк означає вибуття противника з гри, а якщо рейдера затримали — очки отримує команда, що захищалася.

Також 24 березня Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз. Це важлива дата, що має на меті привернути увагу до проблеми поширення туберкульозу, підвищити обізнаність громадян та сприяти профілактиці хвороби. Цей день вибрали невипадково. Саме 24 березня 1882 року німецький мікробіолог Роберт Кох зробив революційне відкриття — він виявив збудник туберкульозу. Це стало проривом у медицині, адже до цього моменту люди не знали, як передається ця небезпечна хвороба. Відтоді боротьба з туберкульозом отримала наукову основу, що значно покращило діагностику та лікування.

Туберкульоз — це інфекційне захворювання, яке найчастіше вражає легені, але може поширюватися й на інші органи. Головний шлях передачі — повітряно-крапельний: достатньо вдихнути мікобактерію (так звану «паличку Коха»), щоб заразитися.

Проблема туберкульозу особливо актуальна через його стійкість до антибіотиків. У деяких випадках лікування може тривати місяцями або навіть роками. Крім того, хвороба часто розвивається непомітно: людина може тривалий час не підозрювати, що хвора, і водночас заражати інших.

А ще 24 березня День майстра манікюру. Він є чудовою можливістю віддати шану фахівцям, які займаються доглядом за нігтями, роблячи їх не лише красивими, а й здоровими. Це свято було створене, щоб відзначити важливість цієї професії, визнати її майстерність і внесок у загальну культуру краси.

Історія манікюру налічує тисячі років, і ще в давнину люди почали звертати увагу на вигляд своїх нігтів, надаючи їм естетичну привабливість. Тому, святкуючи цей день, ми не лише відзначаємо сучасних майстрів, а й вшановуємо давні традиції догляду за собою.

Цього дня майстри манікюру отримують визнання від своїх клієнтів і колег. Це можливість подякувати за старання і професіоналізм, які допомагають кожному почуватися впевнено та красиво. Для багатьох це також шанс для самовираження через унікальні техніки та стилі манікюру.

24 березня Міжнародний день боротьби з депресією. Він

має на меті привернути увагу до цієї серйозної проблеми психічного здоров'я. Це свято допомагає інформувати людей про депресію, її симптоми, способи лікування та важливість підтримки тих, хто переживає цей розлад.

Депресія — це не просто поганий настрій, а складний емоційний стан, який може сильно вплинути на повсякденне життя. Вона часто проявляється у втраті інтересу до звичних справ, проблемах зі сном, апетитом та відчутті безвиході. За даними ВООЗ, депресія є однією з головних причин інвалідності в світі.

Цей день також сприяє зменшенню стигми навколо психічних захворювань, наголошуючи на тому, що важливо звертатися за допомогою та надавати підтримку тим, хто бореться з депресією. Він також нагадує про значення психічного здоров'я, яке не менш важливе за фізичне.