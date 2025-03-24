Українців попередили про небезпечні метеоявища

У понеділок очікуються дощі та хмарність.
Сьогодні, 24 березня, в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду та дощ, а також попереджають про небезпечні метеорологічні явища.
Про це повідомляє "Український гідрометеорологічний центр".
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підпрємств та руху транспорту", - попередили синоптики.
У деяких областях очікуються опади.
"У західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях, вдень і на Чернігівщині та Сумщині пройдуть дощі. На решті території буде сухо", - йдеться у повідомленні.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Вдень в Україні, крім Прикарпаття, Закарпаття та Луганщини, пориви 15-20 м/с.
Температура вдень становитиме +7...12°С. У західних та південно-західних областях буде +11...16°С.
На Київщині та в столиці вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви до 15-18 м/с. Температура по області у межах +7...12°С. У Києві +10...12°С.
Раніше повідомлялося, що весна 2025 року в Україні буде рання. Вступить у права вона по календарю і близько до середніх багаторічних значень цього переходу.
Читайте також: