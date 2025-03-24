Українців попередили про небезпечні метеоявища

У понеділок очікуються дощі та хмарність.

Сьогодні, 24 березня, в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду та дощ, а також попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

Про це повідомляє "Український гідрометеорологічний центр".

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підпрємств та руху транспорту", - попередили синоптики.

У деяких областях очікуються опади.

"У західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях, вдень і на Чернігівщині та Сумщині пройдуть дощі. На решті території буде сухо", - йдеться у повідомленні.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Вдень в Україні, крім Прикарпаття, Закарпаття та Луганщини, пориви 15-20 м/с.

Температура вдень становитиме +7...12°С. У західних та південно-західних областях буде +11...16°С.

На Київщині та в столиці вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви до 15-18 м/с. Температура по області у межах +7...12°С. У Києві +10...12°С.

Раніше повідомлялося, що весна 2025 року в Україні буде рання. Вступить у права вона по календарю і близько до середніх багаторічних значень цього переходу.

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