Чи будуть ще морози: метеорологиня дала прогноз на весну 2025

Весна 2025 року в Україні буде рання. Вступить у права вона по календарю і близько до середніх багаторічних значень цього переходу.

Про це розповіла Наталія Голеня, метеорологиня, заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометеорологічного центру в інтерв’ю “Говорить Суханов”.

За її словами, зазвичай березень – це місяць, в якому йде змагання весни із зимою.

“І в нас після прохолодного такого лютого в нас відбувалося у ці дні змагання за те, що весна перемагає. На сході країни у нас ще морози, але от західна половина країни вже перейшла в весну. Тобто середня добова температура стала вищою за 0 градусів”, – каже метереологиня.

Водночас, за її словами, прогнози на найближчі 10 діб свідчать, що цей перехід буде сталим.

“Тобто буде наростання тепла і на наступні вихідні ми вже можемо очікувати ось ці 10-15° у більшості областей країни. І ми вже зараз можемо казати, що весна в цьому році рання”, – розповіла Наталія Голеня.

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