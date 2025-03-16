Будут ли еще морозы: метеоролог дала прогноз на весну 2025 года

Весна 2025 года в Украине будет ранняя. Вступит в права она по календарю и близко к средним многолетним значениям этого перехода.

Об этом рассказала Наталья Голеня, метеорологиня, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометеорологического центра в интервью "Говорит Суханов".

По ее словам, обычно март – это месяц, в котором идет соревнование весны с зимой.

“И у нас после прохладного такого февраля у нас проходило в эти дни соревнование за то, что весна побеждает. На востоке страны у нас еще морозы, но западная половина страны уже перешла в весну. То есть средняя суточная температура стала выше 0 градусов”, – говорит метереолог.

В то же время, по ее словам, прогнозы на ближайшие 10 суток свидетельствуют, что этот переход будет постоянным.

“То есть будет нарастание тепла и на следующие выходные мы уже можем ожидать вот эти 10-15° в большинстве областей страны. И мы уже сейчас можем говорить, что весна в этом году ранняя”, – рассказала Наталья Голеня.

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