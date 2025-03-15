О тепле забудьте: март готовит погодные сюрпризы для украинцев

В ближайшее время в Украине будет холодная погода с дождями и мокрым снегом.

Март встретил теплом, но ненадолго. Синоптики уже предупредили украинцев о снеге.

Когда вернутся морозы и как долго продержится похолодание – смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

Еще до 14 марта погода удивляла украинцев теплом, но уже ночью в субботу, 15 марта, на западе и севере Украины похолодало до +1…+6 градусов.

Также ожидаются дожди, иногда с мокрым снегом. На следующей неделе дожди могут на несколько дней прекратиться, однако снова вернутся. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптика "Украинского гидрометцентра" Наталья Птуха.

Она отмечает, что синоптическая ситуация будет меняться дальше. Теперь ее изменения проявляются только в осадках, а дальше будут также и температурные изменения. Так как воздушные потоки изменятся, ветер будет с северо-запада.

Днем, 15 марта, синоптики прогнозируют +7…+12 градусов. В западных областях умеренные, местами значительные дожди, иногда возможно с мокрым снегом.

В северных, Харьковской и большинстве центральных областей – умеренные дожди. Остальные территории без осадков.

В воскресенье и понедельник, 16-17 марта, температура воздуха в западных и северных областях составит ночью -4…+1 градусов, днем всего +2…+6 градусов. На остальной территории Украины температуры также будут ниже, но все равно не настолько. Температура и ночью, и днем 16-18 марта будет в пределах +6…+12 градусов.

16 марта также ожидается дождь в западных и северных областях, ночью возможен небольшой мокрый снег. Но днем без существенных осадков.

17 марта атмосферные фронты сместятся в южную часть, в восточные области, там будет дождь. Ночью в центральных областях может пролетать мокрый снег. На остальной территории без осадков – атмосферное давление будет повышаться, и эти фронты должны отступать.

По словам Натальи Птухи, погоду определяет поле пониженного атмосферного давления. Увеличение облачности, которое наблюдается во многих областях, обуславливают атмосферные фронты: с запада и с юго-запада.

Ранее синоптики сообщили, что в выходные 15-16 марта в Украину зайдет воздушная масса арктического происхождения. Поэтому на части территории страны ожидается понижение температуры.

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