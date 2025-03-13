В Украину идет циклон: как изменится погода сегодня, 13 марта

Сегодня, 13 марта, на погоду в нашей стране повлияет циклон, центр которого будет располагаться над Польшей, а также связанные с ним атмосферные фронты.

Об этом сообщили в "Укргидрометцентре".

По данным синоптиков, днем атмосферное давление будет ощутимо падать, ожидается ветреная погода. Днем, кроме восточных и большинства западных областей, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В западных областях ожидаются дожди с грозами. На остальной территории без осадков, днем в северных, центральных и Харьковской областях небольшой дождь.

Температура ночью +4...+9°С, днем будет +14...+19°С, на юге страны до +22°С, а в Карпатах +5...+10°С.

Ранее синоптики предупредили украинцев о резком изменении погоды. В частности, в Украину идут дожди, похолодание и штормовой ветер. Как изменится погода уже в выходные — читайте в новости.

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