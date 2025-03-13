Ночью РФ ударила баллистикой и "Шахедами": сколько целей удалось сбить ПВО

Ночью против 13 марта армия РФ атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М и 117 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО уничтожили 74 дрона, а 38 – были локационно потеряны.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 09:00 подтверждены убытки 74-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях", — сообщили военные.

В результате российской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Киевщина, Черниговщина, Одесщина и Запорожье.

Отмечаются, что оккупанты атаковали баллистикой из Курской области, а беспилотниками — по направлениям Шаталово, Миллерово, Курска, Брянска и Приморско-Ахтарска.

Как сообщалось, сегодня утром на Днепропетровщине и Запорожье раздались взрывы. В регионах было объявлено воздушная тревога из-за угрозы БпЛА.

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