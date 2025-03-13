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Вночі РФ вдарила балістикою і "Шахедами": скільки цілей вдалось збити ППО

Вночі РФ вдарила балістикою і "Шахедами": скільки цілей вдалось збити ППО

Росія приготувалась до ракетної атаки, але, на думку аналітиків, може її с Колаж ТСН.ua

У кількох областях вночі лунали вибухи.

Вночі проти 13 березня армія РФ атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М та 117 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знищили 74 дрони, а 38 - було локаційно втрачено. 

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 74-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях", - повідомили військові. 

Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Київщина, Чернігівщина, Одещина та Запоріжжя.

Зазначаються, що окупанти атакували балістикою із Курської області, а безпілотниками - із напрямків Шаталово, Міллерово, Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська.

Як повідомлялося, сьогодні зранку на Дніпропетровщині та Запоріжжі пролунали вибухи. В регіонах була оголошено повітряна тривога через загрозу БпЛА.

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