В Украине закончились важные ракеты: подробности от АР

По данным источников, вооружение закончилось еще в январе.

У Украины закончились тактические баллистические ракеты класса земля-земля ATACMS, предоставленные Соединенными Штатами Америки.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на американского чиновника и члена комитета обороны украинского парламента.

По словам источников, у Украины закончились ракеты ATACMS. Собеседники агентства говорили на условиях анонимности, раскрывая данные о вооружении. Между тем, по информации американского чиновника, США поставили Украине менее 40 ракет. Эти воздушные цели закончились в ВСУ еще в конце января 2025 года.

"Высокопоставленные руководители обороны США, включая предыдущего главу Пентагона Ллойда Остина, ясно дали понять, что будет поставлено лишь ограниченное количество ATACM и что США и союзники по НАТО считают другое оружие более ценным в бою", — говорится в материале AP.

Напомним, стало известно, что после паузы США полностью возобновили поставки оружия и разведданных Украине. Также после украино-американских переговоров в Саудовской Аравии оружие снова поступает для ВСУ.

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