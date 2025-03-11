Рубио сообщил новые подробности ссоры Трампа и Зеленского

Рубио говорит, что "шокирован" из перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме.

В ходе встречи президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Овальном кабинете 28 февраля "все пошло не так, как предполагалось".

Об этом рассказал государственный секретарь США Марко Рубио во время поездки в Саудовскую Аравию, сообщает Sky News.

Рубио говорит, что "шокирован" из перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме.

"Мы объясняли им (украинцам — Ред.) нашу позицию. Мы очень хотели провести переговоры... Я был шокирован происходящим, потому что это было полной противоположностью всему, о чем мы говорили заранее", — подчеркнул он.

Госсекретарь говорит, что "не мог поверить в то, что видел" во время встречи в Овальном кабинете.

"Я думал, что этого не может быть, но это было действительно. Но мы должны двигаться дальше", — подчеркнул американский политик.

Напомним, ранее вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс рассказал интересные детали ссоры Трампа и Зеленского.

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