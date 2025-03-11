Бронирование в "Дії" будет временно не работать: что произошло

Услуга бронирования работников на портале "Дія" не будет работать 11 марта с 09:00 до 18:00.

Бронирование в "Дії" временно не будет работать.

Об этом сообщила пресс-служба "Дії" на официальном сайте.

"Услуга бронирования работников на портале "Дія" не будет работать во вторник, 11 марта, с 09:00 до 18:00", – говорится в сообщении.

Команда "Дії" совершенствует взаимодействие с Единым перечнем органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций для должностных лиц государственных органов, которые приняли решение о критичности предприятий.

"Если планируете забронировать своих работников, подайте заявление заблаговременно или сделайте это после возобновления услуги. Следите за обновлениями", — отметили в "Дії".

Напомним, в "Дії" анонсировали новую функцию — "Разрешение на оружие".

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