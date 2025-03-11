Бронювання в "Дії" тимчасово не працюватиме: що сталося

Послуга бронювання працівників на порталі "Дія" не працюватиме 11 березня від 09:00 до 18:00.

Бронювання в "Дії" тимчасово не працюватиме.

Про це повідомила пресслужба "Дії" на офіційному сайті.

"Послуга бронювання працівників на порталі "Дія" не працюватиме у вівторок, 11 березня, від 09:00 до 18:00", – йдеться у повідомленні.

Команда "Дії" вдосконалює взаємодію з Єдиним переліком органів державної влади, підприємств, установ та організацій для посадових осіб державних органів, які ухвалили рішення про критичність підприємств.

"Якщо плануєте забронювати своїх працівників, подайте заяву завчасно або ж зробіть це після відновлення послуги. Стежте за оновленнями", – зазначили в "Дії".

Нагадаємо, у "Дії" анонсували нову функцію — "Дозвіл на зброю".

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